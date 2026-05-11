الأهلي.. ماتياس ينضم إلى المبعدين

يخلو التشكيل الأساسي ودكّة بدلاء فريق الأهلي الأول لكرة القدم من السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، وزميلهما البرازيلي ريكاردو ماتياس، رأس الحربة، أمام التعاون، الإثنين، في الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» كشفت قبل ساعات عن استبعاد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، الثنائي ميندي وكيسيه من رحلة السفر إلى بريدة، مسرح اللقاء، مفضلًا إراحتهما.

وأضاف المدرب إلى الأسماء المستبعدة ماتياس، بسبب اشتراط اللائحة ضم 8 أجانب فقط لقائمة المباريات.

وفي غياب ميندي وكيسيه، دخل عبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، والجناح صالح أبو الشامات التشكيل الأساسي.

ويبدأ الأهلي المباراة بالصانبي، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، والبرازيلي روجر إيبانيز، والتركي ميريح ديميرال، والبلجيكي ماتيو دامس.

وفي الوسط يلعب الفرنسي إنزو ميو إلى جوار مواطنه فالنتين أتانجانا، فيما يتكون الخط الأمامي من 4 لاعبين، بينهم الجزائري رياض محرز وصالح أبو الشامات، الجناحان الأيمن والأيسر، فضلًا عن المهاجم فراس البريكان، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.

ويجلس على مقاعد البدلاء 9 لاعبين، بينهم الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، إلى جانب 8 محليين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما يقف التعاون خامسًا بـ 52 نقطة.