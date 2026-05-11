165 دقيقة تقود جوف إلى ربع النهائي

اضطرت الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الرابعة عالميًا، إلى إنقاذ كرة مباراة أمام مواطنتها إيفا يوفيتش السابعة عشرة قبل أن تتغلب عليها 5ـ7 و7ـ5 و6ـ2 الإثنين، وتحجز بطاقتها إلى ربع نهائي دورة روما في كرة المضرب.

واحتاجت جوف، وصيفة نسخة العام الماضي على الملاعب الترابية في روما، إلى ساعتين و45 دقيقة لتخطي عقبة يوريتش إحدى مفاجآت الموسم.

وكانت الأمريكية، المتوجة بلقب رولان جاروس العام الماضي، واجهت صعوبات أيضًا في الدور السابق أمام الأرجنتينية سولانا سييرا «72» واحتاجت أيضًا إلى تحويل خسارتها المجموعة الأولى إلى فوز بثلاث «5ـ7 و6ـ0 و6ـ4».

وكانت يوفيتش قاب قوسين أو أدنى من حسم نتيجة المباراة في المجموعة الثانية عندما حصلت على كرة في الشوط التاسع بعدما كانت متقدمة 5ـ3، لكن جوف أنقذتها قبل أن تفوز بأربعة أشواط متتالية وحسمتها في صالحها 7ـ5 وفارضة مجموعة ثالثة حاسمة.

وقبل انطلاق المجموعة الحاسمة، احتاجت منافستها البالغة 18 عامًا والتي بلغت مطلع العام نهائي دورة هوبارت الأسترالية وربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، إلى استراحة طبية لمعالجة إصبعها، لكنها خسرت إرسالها منذ البداية ولم تتمكن من التعويض.

وتلتقي جوف التي خرجت من ثمن نهائي دورة مدريد، في الدور المقبل مع الروسية ميرا أندرييفا الثامنة الفائزة على البلجيكية إيليز مرتنز الثانية والعشرين بنتيجة 6ـ3 و6ـ3.