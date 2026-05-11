إسبانيا تستعيد ويليامز في المونديال

كشفت الفحوصات التي أجريت على نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم، عن غيابه لثلاثة أسابيع فقط، بعد إصابته في مباراة فالنسيا الأحد لحساب الجولة الـ 35 للدوري، ما يعني إمكانية لحاقه بمنافسات كأس العالم.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الإثنين، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها ويليامز أكدت عدم وجود أي ضرر في أوتار الركبة، وهو ما كان يمثل مصدر قلق لفريقه وللمنتخب الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب، البالغ 23 عامًا، سيخضع لبرنامج خاص للتعافي، وهناك تفاؤل بشأن الإطار الزمني الذي يمكنه فيه العودة لجاهزيته، بل وخوض المواجهة الأولى أمام الرأس الأخضر، حيث كان المدرب لويس دي لا فوينتي يجهزه لخوض المباراة الثانية أو الثالثة على أقصى تقدير، لكن اللاعب سيكون جاهزًا لأول مباراة.

وكان ويليامز تألق في أمم أوروبا 2024 مع زميله لامين يامال جناح برشلونة، وكانا أحد أسباب تتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.