شاموسكا يبعد الرشيدي عن الأهلي

ثبَّت البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أسماء التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، للمباراة الثانية على التوالي، باستثناء الجناح فهد الرشيدي، الذي استبعده من القائمة أمام الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ومن أصل 20 لاعبًا ضمتهم قائمة المباراة الماضية أمام الشباب، استمر 19، وخرج فقط الرشيدي، ودخل بدلًا منه المدافع متعب المفرج، الذي غاب منذ بداية أبريل الماضي للإصابة.

وكان الرشيدي دخل بديلًا في الدقيقة قبل الأخيرة أمام الشباب خلال المباراة التي انتهت تعاونية بنتيجة 5ـ1.

ويغيب الرشيدي عن مواجهة الأهلي الذي غادره في يناير الماضي عائدًا إلى التعاون، بعد نحو 3 أعوام من رحيله عنه للانضمام إلى الفريق الجدّاوي ذاته.

أما المفرج فيظهر على مقاعد البدلاء، إلى جوار البرازيلي جابرييل تيكسيرا «بيل» و7 محليين.

ومثلما حدث أمام الشباب، يبدأ التعاون المباراة بالبرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، متمركزًا خلف 4 مدافعين من اليمين إلى اليسار محمد محزري، والبرازيلي أندريه جيروتو، وقاسم لاجامي، ومحمد الدوسري.

ويتكون الوسط من المغربي أشرف المهديوي، والبرازيلي فلافيو ميدييروس، والفرنسي أنجيلو فولجيني.

وفي الهجوم يراهن شاموسكا على محمد الكويكبي والبلغاري مارين بيتكوف، الجناحين الأيمن والأيسر، والكولومبي روجر مارتينيز، رأس الحربة.