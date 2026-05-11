انطلاق معسكر ناشئي أخضر اليد

دشَّن المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد معسكره التحضيري المفتوح في المنطقة الشرقية، الإثنين، بمشاركة 24 لاعبًا من مواليد 2008. وسيستمر حتى 17 مايو الجاري.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة، يأتي المعسكر بنظام التجمُّع الداخلي استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا، أغسطس المقبل.

وانطلقت التدريبات باختباراتٍ وقياساتٍ بدنيةٍ للاعبين لمتابعة جاهزيتهم، ورفع مستوى أدائهم، فيما نفذ حراس المرمى تمارينَ مكثفةً، تمحورت حول التركيز العالي.