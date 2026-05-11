ميندي يعالج متلازمة الفخذ بالجراحة

خضع الفرنسي فيرلان ميندي، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لعملية جراحية، الإثنين، لعلاج إصابة متكررة في فخذه الأيمن.

وأوضح مصدر طبي أن العملية، التي أُجريت في ليون، سارت على ما يرام، ومن المتوقع عودة ميندي إلى الملاعب في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، عوضًا عن عام كامل كان متوقعًا في البداية.

وأصيب ميندي، البالغ 30 عامًا، خلال مباراة في الدوري الإسباني في 3 مايو الجاري في مواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني، والتي فاز فيها الريال بهدفين نظيفين على مضيفه.

وهذه هي الإصابة الخامسة الموسم الجاري لميندي الذي سبق له اللعب مع لوهافر «2013-2017» وليون «2017-2019». وفي بداياته تدرج في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب بين عامي 2004 و2012.

وشارك ميندي في 10 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي بين عامي 2018 و2024.