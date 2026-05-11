لوف: عروض العودة لا تشعرني بالحماس

رجح يواخيم لوف، المدرب الأسبق للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، عدم عودته من الاعتزال لقيادة فريق آخر.

ورفض لوف العديد من العروض منذ استقالته من تدريب المنتخب في عام 2021، وقال خلال مراسم تسليم كأس ألمانيا في برلين الإثنين: «لا أشعر بالحماس الكافي تجاه العروض التي وصلتني حتى الآن».

وأضاف المدرب المتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل أنه ابتعد عن كرة القدم لأعوام، ولا يعلم إن كان يملك الطاقة الكافية لبدء مهمة جديدة. وأضاف: «تلقي عرض مغرٍ احتمال وارد، ولكنني أستبعده». ونفى يواكيم لوف ما تردد أخيرًا عن توليه تدريب منتخب غانا.

وبصفته سفيرًا لنادي شتوتجارت، حامل لقب الكأس المحلية، سيسلم لوف الكأس إلى بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قبل المباراة النهائية بين شتوتجارت وبايرن ميونيخ في 23 مايو الجاري.

وقاد لوف شتوتجارت للتتويج بكأس ألمانيا 1997 عندما كان مدربًا للفريق خلال الفترة من 1996 و1998.