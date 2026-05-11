الاتفاق يرصد 5 ملايين.. وينتظر فينالدوم وهيندري

رصدت إدارة نادي الاتفاق مبلغ 5 ملايين دولار من ميزانيتها المتاحة حاليًا، للتجديد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسكتلندي جاك هيندري، لاعبي فريقها الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه، أن الإدارة تنتظر رد اللاعبين بعد أن حددت 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم موسمًا واحدًا، ومليوني دولار للإبقاء على هيندري المدة نفسها.

وكان نادي الاتفاق تعاقد مع فينالدوم وهيندري في صيف 2023، قادمين من باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي على التوالي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2026، بناءً على توصية الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق السابق.

وشارك فينالدوم مع الاتفاق في 98 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 16، فيما خاض هيندري 79 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، وتبقى له مباراتان في المسابقة أمام الاتحاد ونيوم تواليًا.