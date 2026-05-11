الاتفاق يعود.. والشهري يعالج الأخطاء

افتتحت حصةٌ تدريبيةٌ، خاضها فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، ملف تحضيراته لمواجهة الاتحاد، الخميس المقبل، في الدمام ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وتلت الحصة راحةٌ لمدة يومٍ واحدٍ، منحها المدرب سعد الشهري للاعبين بعد الفوز العريض على الخليج بخماسيةٍ نظيفةٍ في الجولة الـ 32.

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، ركز الشهري خلال الحصة على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي رصدها في المباراة الماضية، إضافةً إلى رفع المعدل اللياقي للاعبين استعدادًا للاتحاد.

وقسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمَّت أولاهما الأسماء التي بدأت لقاء الخليج، وأخضعها لتمارينَ خفيفةٍ واسترجاعيةٍ ذات طابعٍ تكتيكي، فيما شملت الأخرى البدلاء والاحتياطيين وأدوا تدريباتٍ مكثفةً، تنوَّعت بين الجوانب اللياقية والفنية.

واختُتِمت الحصة بمناورةٍ في منتصف مساحة الملعب، شهدت تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

ويتنافس الاتفاق والاتحاد والتعاون على المركز الخامس، المؤهل إلى ملحق النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتساوى التعاون «الخامس» والاتحاد «السادس» بـ 52 نقطةً، يليهما الاتفاق «السابع» وفي رصيده 49 نقطةً مع خوضه مباراةً زائدةً عنهما.