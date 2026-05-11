الفيصل يشهد افتتاح الألعاب الخليجية

حضر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الإثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستمر في الدوحة العاصمة القطرية حتى 22 مايو الجاري.

وافتتح جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الألعاب.

وشهد الحفل، الذي جرى في ميدان الشقب الداخلي بالدوحة، مسيرة عرض الدول المشاركة، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والثقافية التي عكست هوية دولة قطر وتراثها، وأوبريت فني بعنوان «خليج واحد قلب واحد» والذي تناول روح الأخوة والتعاون بين دول الخليج.

ورفع علم السعودية في حفل الافتتاح كل من ندى عابد، لاعبة منتخب المبارزة، ورياض حمدي لاعب التايكوندو.