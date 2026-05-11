المنشطات تفحص 548 عينة.. و4 الأكثر

أعلنت اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات أنها أخذت 548 عينة، من 18 ناديًا في دوري روشن السعودي الموسم الجاري حتى 11 مايو.

وبحسب بيان رسمي بثته اللجنة على منصة «إكس» الإثنين، سحبت 224 عينة داخل المنافسة، و324 خارجها.

وتعد الأندية الأكثر فحصًا القادسية، الفيحاء، الشباب، الرياض بواقع 32 عينة لكل منها، بينها 14 داخل المنافسة و18 خارجها.

وتأتي الأندية الكبرى مثل النصر والهلال والأهلي والاتحاد بـ 30 عينة لكل منها مقسمة إلى 12 عينة داخل المنافسة و18 خارجها.

يذكر أن اللجنة أخضعت لاعبين من فريق النصر الأول لكرة القدم، ونظيره الهلال، إلى فحوص مفاجئة خارج المنافسة بزيارة تعد الثالثة في غضون أسبوعين، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحضرت اللجنة تدريبات الطرفين، الأحد، وأخذت عينات من عبد الإله العمري، مدافع النصر، بعد أن فحصت سابقًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسلطان الغنام، وعبد الله الخيبري، والفرنسي كيسنجلي كومان.

وعلى الجانب الآخر، أجرت اللجنة فحوصًا لعدد من لاعبي الفريق الأزرق في خطوة تأتي قبل يومين من الديربي المرتقب، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.