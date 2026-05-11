يوفنتوس يفاوض رجل الـ 84 مليونا

تخطط إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لإطلاق محادثات لتجديد عقد الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وكان الدولي الصربي وصل إلى يوفنتوس في يناير 2022 قادمًا من فيورنتينا مقابل 84 مليون يورو. وشارك حتى الآن في 166 مباراة، سجل خلالها 66 هدفًا وصنع 16. وتوج بلقب واحد في كأس إيطاليا 2024.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن يوفنتوس سيجتمع مع والد فلاهوفيتش الأسبوع الجاري، بينما أشارت «لاجازيتا ديلو سبورت» أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بعد مباراة فيورنتينا.

وينتهي عقد فلاهوفيتش بنهاية الموسم الجاري، وقد تضاربت التقارير حول رغبة المهاجم في توقيع عقد جديد، والذي سيترتب عليه بالضرورة خفض راتبه إلى أقل من 12 مليون يورو سنويًا.

ويشير أخر تقرير لصحيفة «ا لاجازيتا ديلو سبورت» إلى أنه لا يزال من غير المرجح أن ينهي فلاهوفيتش المفاوضات مع يوفنتوس بالتجديد، حيث يأمل في تلقي عروض من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ويحاول لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق، الضغط على إدارة يوفنتوس لتجديد عقد المهاجم الصربي، وسيحاول النادي بدوره تلبية مطالبه، كما فعل مع ويستون ماكيني ومانويل لوكاتيلي.

ولعب فلاهوفيتش الموسم الجاري 21 مباراة، منها 17 في الدوري وسجل 5 أهداف، وكان الأخير في مباراة ليتشي الأحد، والتي فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب.