نيوم ينهض.. ويعمّق جراح الشباب

استعاد فريق نيوم الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه الشباب 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي بعد سلسلةٍ من التعثرات في الجولات الأخيرة.

ودخل نيوم المواجهة إثر ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ دون انتصارٍ عقب خسارته أمام النجمة 1ـ2، ثم التعادل أمام الحزم والفتح 1ـ1 و2ـ2 قبل أن ينجح في العودة عبر بوابة الشباب.

وافتتح الفريق المضيف التسجيل عبر الجزائري سعيد بن رحمة من علامة الجزاء عند الدقيقتين «19 و45»، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائيةٍ نظيفةٍ.

وفي الشوط الثاني، حاول الشباب العودة إلى أجواء المباراة، وقلَّص الفارق بواسطة البلجيكي يانيك كاراسكو «78»، لكنَّ نيوم حافظ على تقدُّمه حتى صافرة النهاية.

في المقابل، واصل الشباب نتائجه المتراجعة بعد أن أخفق في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة تواليًا عقب تعادله أمام الرياض، والقادسية، والفتح، ثم خسارته الثقيلة من التعاون 1ـ5، والنصر 2ـ4 قبل السقوط أمام نيوم.

ويحتل الشباب المركز الـ 13 في سلم ترتيب الدوري بـ 32 نقطةً، حصدها من سبعة انتصاراتٍ، و11 تعادلًا، مقابل 14 هزيمةً، فيما يأتي نيوم ثامنًا بـ 44 نقطةً، جناها من 11 فوزًا، وثمانية تعادلات، فيما خسر 12 مباراةً.

ويستضيف الشباب فريق الاتحاد، الأحد، ضمن الجولة الـ 28 المؤجَّلة بسبب مشاركة الفريقين خارجيًّا، بينما يلاقي نيوم فريق الهلال على ملعب المملكة أرينا، السبت، لحساب المرحلة الـ 33 وقبل الأخيرة.