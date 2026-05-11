بالانتصار الـ30.. سينر إلى ثمن نهائي روما

سحق الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميًا، الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-2 و6-0 واحتاج إلى أكثر من ساعة بقليل لبلوغ ثمن نهائي دورة روما في كرة المضرب، الإثنين.

وحقق الإيطالي فوزه الـ 25 تواليًا منذ مطلع العام، والـ 30 تواليًا في دورات الماسترز للألف نقطة، وهي ثاني أطول سلسلة في هذه الفئة من الدورات التي تحتل المركز الثاني من حيث الأهمية في عالم الكرة الصفراء بعد البطولات الأربع الكبرى.

وانضم سينر إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش بوصفه اللاعب الوحيد الذي فاز بأول 25 مباراة في دورات الماسترز للألف نقطة في عام واحد، حيث يمتد الرقم القياسي لأيقونة التنس الصربية إلى 31 مباراة في عام 2011.

وضرب سينر صاحب الـ24 عامًا في الدور التالي موعدًا مع مواطنه أندريا بيليجرينو المصنف 155 عالميًا الصاعد من التصفيات والفائز في وقت سابق على الأمريكي فرانسيس تيافو (22) 7-6 (10-8) و6-1.

وبإمكان سينر، المتوج بدورات الماسترز للألف نقطة الخمس الأخيرة في الروزنامة «باريس 2025، إنديان ويلز وميامي ومدريد ومونتي كارلو العام الجاري»، أن يصبح أول إيطالي يفوز باللقب في فورو إيتاليكو لدى الرجال منذ أدريانو باناتا عام 1976.

كما بإمكانه أن يصبح ثاني لاعب في تاريخ دورات «إيه تي بي» يحرز الدورات التسع لماسترز الألف نقطة، بعد ديوكوفيتش.