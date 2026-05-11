الألعاب الخليجية.. 6 رياضات تدشن مشاركة السعودية

تدشن منتخبات التايكوندو، وكرة السلة 3×3، والسباحة، والبولينج، وكرة الطاولة، والبلياردو والسنوكر، مشاركة فريق السعودية في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء.

ويفتتح المنتخب السعودي للتايكوندو المشاركة بحضور رياض حمدي «تحت 58 كجم»، وطارق حامدي «تحت 80 كجم»، ورحمة الخواهر «تحت 49 كجم»، في مواجهات الثلاثاء التي تنطلق عند الـ 10:00 صباحًا في قبة إسباير.

وفي مقر الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، يحضر لاعبا المنتخب السعودي للبلياردو محمد باعباد وعبد العزيز العمودي في مسابقة «10» كرات فردي، عند الـ 10:00 صباحًا.

ويمثل فريق السعودية للبولينج في منافسات الفردي التي تنطلق على فترتين بداية من الـ 12:00 ظهرًا والـ 04:00 عصرًا كلٌ من الأمير محمد بن سلطان وعبد الرحمن الخليوي وزياد الطويرب وبندر اليابه وأحمد أبو الريش وعبد المجيد العصلاني، في صالة الاتحاد القطري للبولينج.

ويلاقي فريق السعودي لكرة السلة 3×3 للسيدات، نظيره الإماراتي عند الـ 2:55 ظهرًا، ثم المنتخب البحريني عند الـ 07:00 مساءً، على أن يواجه أخضر الرجال الكويت والبحرين والإمارات بداية من الـ 03:00 عصرًا في نادي الغرافة الرياضي.

وأنهى لاعبو فريق السعودية للسباحة غانم الصلحي وعماد الصبياني وعماد الزبن وعلي العيسى وعلي العبد الوهاب ومحمد الزاكي وأحمد المعي، استعداداتهم للمشاركة في منافسات الدورة، التي تنطلق عند الـ05:00 من مساء الثلاثاء في مركز حمد للسباحة.

وتستضيف قبة إسباير منافسات كرة الطاولة عند الـ 05:00 عصرًا، بمشاركة علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي وخالد الشريف وسالم السويلم، لاعبي الأخضر.