دامس يدخل سجلات روشن

قدّم البلجيكي ماتيو دامس، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، باكورة مساهماته التهديفية في دوري روشن السعودي، بعد نحو عام ونصف العام من اللعب في البطولة.

وفي الدقيقة 17 من مباراة الأهلي مع التعاون، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32، أرسل دامس كرة عرضية ارتقى لها المهاجم الإنجليزي إيفان توني وحوّلها برأسه إلى داخل الشباك.

وللمرة الأولى يُسهم البلجيكي في هدف ضمن بطولة الدوري، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وجاءت مساهمته الأولى في مباراته الـ 17 على صعيد البطولة التي بدأ الظهور فيها يناير 2025 عندما انضم إلى الأهلي.

وفي المجمل، لعب الظهير 36 مباراة مع الأهلي، ولم يسجل، مكتفيًا بتقديم 3 تمريرات حاسمة، موزعة على بطولات الدوري والكأس وأبطال آسيا للنخبة.