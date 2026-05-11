نصراويون يحفّزون اللاعبين: سنهز العالم

ترك مشجّعون لفريق النصر الأول لكرة القدم رسائلَ تحفيزيةً مكتوبةً عند مدخل اللاعبين، مساء الإثنين، قبل 24 ساعةً من مواجهة الهلال، الثلاثاء، في «ديربي» الرياض، قمّة الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وفي ختام تحضيراته للمواجهة المرتقبة، التي قد تُعلِن النصر بطلًا، خاض متصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطةً حصةً تدريبيةً داخل مركز «دار النصر» التدريبي.

وعند مدخل اللاعبين، ترك مشجعون للفريق رسائلَ تحفيزيةً باللغتين العربية والإنجليزية، علَّقوها بخيوطٍ من حبالٍ على الأسوار.

وتقول إحدى الرسائل المكتوبة بالإنجليزية: «مباراةٌ واحدةٌ يا رجال، مباراةٌ واحدةٌ.. وماذا سيحدث لو فزنا؟ ستهتز الرياض، سيهتز العالم بأسره. نثق بكم، ثقوا في النصر».

ويفوز الفريق، الذي يُدرِّبه البرتغالي جورجي جيسوس، باللقب رسميًّا إذا هزم غريمه التقليدي في «الديربي» على ملعب «الأول بارك».

ومن 32 مباراةً، جمع «الأصفر» 82 نقطةً، فيما لعِب فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي 31 مباراةً، حصل منها على 77 نقطة.