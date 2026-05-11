«من سيكون البطل»؟

في ليلةٍ كروية استثنائية : تتجه أنظار الجماهير السعودية والخليجية والعالمية نحو قمة الموسم المرتقبة بين النصر وشقيقه نادي الهلال. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، عنوانها المجد، وشعارها .. (البطل لا يرحم) .. من سيكون بطل دوري روشن لهذا العام؟ هل ينجح النصر في حسم اللقب وإسعاد جماهيره العاشقة بعد موسمٍ طويل وشاق؟ أم أن الهلال سيقول كلمته الأخيرة ويخطف الذهب في الأمتار الأخيرة كما اعتاد دائمًا؟

موسم حمل بين طياته الكثير من الإثارة والندية، تقلبات في الصدارة مواجهات لا تُنسى وضغط جماهيري وإعلامي كبير على الفريقين حتى وصلنا إلى ليلة الحسم التي ستحدد من سيعتلي منصة التتويج ويكتب اسمه بأحرفٍ من ذهب في تاريخ الدوري.

النصر يدخل هذه المواجهة بأفضلية واضحة إذ يكفيه الفوز للتتويج رسميًا بلقب الدوري وهو ما يمنحه راحةً نسبية وثقةً كبيرة خاصة بوجود نخبة من النجوم يتقدمهم الأسطوره كريستيانو رونالدو الذي يدرك أن هذه المباراة قد تكون واحدة من أهم محطاته مع العالمي، وأن جماهير النصر تنتظر منه قيادة الفريق نحو المجد الغائب.

أما الهلال فيدخل اللقاء بشعار (لا بديل عن الفوز) فالهلاليون يعلمون أن خسارة اللقب ليست خيارًا، وأن فريقهم اعتاد الحضور في أصعب الظروف والمواعيد الكبرى. كتيبة المدرب إنزاجي تمتلك الخبرة والشخصية والقدرة على قلب الموازين بوجود أسماء قادرة على صناعة الفارق، يتقدمهم القائد سالم الدوسري الذي لطالما كان رجل اللحظات الحاسمة.

هي ليست مجرد مباراة ديربي بل معركة موسم كامل، مباراة ستُحبس فيها الأنفاس حتى الدقيقة الأخيرة، وستبقى تفاصيلها عالقة في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة. جماهير النصر تحلم بليلة تاريخية تُعيد العالمي إلى منصة الدوري، بينما جماهير الهلال تؤمن أن الزعيم قادر على انتزاع اللقب مهما كانت الظروف.

غدًا... سيتوقف كل شيء لمدة تسعين دقيقة، وسيكون الحسم داخل المستطيل الأخضر فقط فلا التاريخ سيحسم المواجهة ولا الأسماء وحدها ستمنح البطولة، بل الروح والقتال والرغبة هي من ستكتب النهاية.

فمن سيبتسم له الذهب؟ رفقاء رونالدو أم رفقاء سالم؟ النصر أم الهلال؟غدًا فقط سيكشف المستطيل الأخضر هوية بطل دوري روشن لهذا الموسم.