فهمي شخصية العام السينمائية العربية

منح مركز السينما العربية الممثل المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة «شخصية العام السينمائية العربية» في دورتها السابعة، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المشهد السينمائي إقليميًا ودوليًا.

ومن المقرر أن يتسلم الممثل المصري التكريم خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، المقرر السبت المقبل، من الساعة 5 إلى 7 مساءً في مساحة Plage des Palmes، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين.

وبحسب المركز يعكس هذا الاختيار الدور المحوري الذي أداه حسين فهمي منذ عودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2022، ومبادراته لدعم المواهب، والبدء في ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان.

وقال فهمي: «سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية. أؤمن تمامًا أن تلك المبادرات هي السبيل لاستعادة مكانة الفن العربي عالميًا، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان».

وتخرج حسين فهمي في المعهد العالي للسينما، ويحمل درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا. يضم رصيده أكثر من 200 عمل فني، وتندرج عدة أفلام من بطولته ضمن قوائم أفضل 100 فيلم مصري. وإلى جانب نشاطه الفني، شغل منصب سفير إقليمي للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واحتفاءً بمسيرته، يتصدر صورة غلاف الإصدار الجديد من مجلة السينما العربية الذي يوزع خلال مهرجان كان.