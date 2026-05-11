صينية تلاحق النصراويين قبل الديربي

حملت امرأةٌ صينيةٌ لافتةً أمام مقر «دار النصر» التدريبي، مساء الإثنين، تدعو فيها نجمها الكروي المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفوز بديربي الرياض أمام الهلال، الثلاثاء في الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وكتبت المشجّعة الصينية على اللافتة، باللغة الإنجليزية: «قادمة من الصين على بُعد 7 آلاف كيلومتر، سي آر 7 فُز بالديربي».

ويُلقّب رونالدو، نجم وقائد النصر، بـ «سي آر 7». في إشارة إلى الحرفين الأوليين من اسمه الثنائي ورقم القميص الذي ارتبط به طوال مسيرته الكروية.

ويحتضن ملعب «الأول بارك»، مساء الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين النصر، المتصدر بـ 82 نقطة، والهلال، غريمه التقليدي، ووصيف الترتيب بـ 77 نقطة.

وإذا حسم الديربي لصالحه، يُنصِّب النصر نفسه بطلًا لدوري روشن.