بعد استقالة روتن.. كوراساو تترقب أدفوكات

أعلن اتحاد كوراساو لكرة القدم، الإثنين، استقالة الهولندي فريد روتن من تدريب منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، قبل نحو 30 يومًا من انطلاق نهائيات كأس العالم، ممهدًا الطريق لعودة مواطنه ديك أدفوكات.

وكان اتحاد الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي أعلن في بيان له الجمعة الماضية أنه لن يستجيب للاعبين والرعاة الذين يرغبون في إعادة أدفوكات «78 عامًا»، بعد البداية المتعثرة لروتن.

لكن الاتحاد أعلن الإثنين أن رحيل روتن جاء عقب محادثات وصفت بالمفتوحة والبناءة، بين المدرب ورئيس الاتحاد جيلبرت مارتينا.

وأشار الاتحاد إلى أن المدرب لم يكن هو محور الخلاف داخل المنتخب، إلا أنه اختار الاستقالة للحفاظ على استقرار الفريق قبل كأس العالم.

ونُقل عن روتن قوله في بيان صادر عن الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يجب السماح بنشر أجواء تضر بالعلاقات بين اللاعبين وطاقم عمل الفريق، فمن الحكمة أن أتراجع. الوقت يداهمنا ويجب على كوراساو المضي قدمًا».

وقاد أدفوكات «78 عامًا»، كوراساو إلى تأهل تاريخي لكأس العالم في نوفمبر الماضي، ليصبح الأصغر من ناحية السكان في تاريخ النهائيات، لكنه استقال لرعاية ابنته التي كانت تعاني من مرض خطير.

وأشارت تقارير إعلامية هولندية، الإثنين، إلى أن أدفوكات أصبح الآن مستعدًا للعودة بعد تحسن حالة ابنته الصحية.

وأفادت التقارير أن أدفوكات سيصبح في حال تسلمه المهمة، أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم. ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحافي الثلاثاء لتقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

وتستهل كوراساو مشوارها ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم بمواجهة ألمانيا في مدينة هيوستن 14 يونيو المقبل.