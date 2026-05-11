3 من «روشن» ونيمار يقودون البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، القائمة الأوَّلية الرسمية لكأس العالم 2026، التي تنطلق يونيو المقبل، وظهر فيها اسم نيمار جونيور، مهاجم سانتوس، وثلاثةٍ من نجوم دوري روشن السعودي، وهم بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، وماتياس إيبانيز، مدافع الأهلي، وفابينيو تفاريس، لاعب وسط الاتحاد.

ويغيب نيمار، نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق، عن صفوف المنتخب منذ أكتوبر 2023 عندما تعرَّض لإصابةٍ في الرباط الصليبي الأمامي.

وبسبب كثرة إصاباته، تكهَّن الكثيرون بأن اللاعب سيغيب عن المونديال، لا سيما بعد تأكيدات المدرب المخضرم أنشيلوتي بأنه لن يعتمد سوى على اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%.

وضمَّت القائمة الأولية 55 لاعبًا، هم في حراسة المرمى: أليسون «ليفربول»، إيدرسون «فنربخشة»، بينتو «النصر»، هوجو سوزا «كورينثيانز»، جون «نوتنجهام فورست»، وكارلوس ميجيل «بالميراس».

وفي قلب الدفاع: ماركينيوس «باريس»، تياجو سيلفا «بورتو»، جابرييل ماجاليس «أرسنال»، بريمر «يوفنتوس»، ليو بيريرا «فلامنجو»، إيبانيز «الأهلي» ألكساندرو «ليل»، فابريسيو برونو «كروزيرو»، لوكاس بيرالدو «باريس»، فيتور ريس «جيرونا»، وموريلو «نوتنجهام فورست».

وفي الظهير الأيمن: ويسلي «روما»، دانيلو «فلامنجو»، باولو هنريكي «فاسكو»، وفيتينيو «بوتافوجو».

وفي الظهير الأيسر: أليكس ساندرو «فلامنجو»، دوجلاس سانتوس «زينيت»، لوتشيانو جوبا «باهيا»، كايو هنريكي «موناكو»، كايكي «كروزيرو»، وكارلوس أوجوستو «إنتر ميلان».

وفي خط الوسط: كاسيميرو «مانشستر يونايتد»، برونو جيماريش «نيوكاسل»، فابينيو «الاتحاد»، أندري سانتوس «تشيلسي»، دانيلو «بوتافوجو»، لوكاس باكيتا «فلامنجو»، جابرييل سارا «غلطة سراي»، جواو جوميز «وولفرهامبتون»، أندرياس بيريرا «بالميراس»، جويلينتون «نيوكاسل»، جيرسون «كروزيرو»، وبيريرا «كروزيرو».

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور «ريال مدريد»، رافينيا «برشلونة»، ماتيوس كونيا «مانشستر يونايتد»، لويز هنريكي «زينيت» جابرييل مارتينيلي «أرسنال»، جواو بيدرو، إستيفاو «تشيلسي»، نيمار «سانتوس»، إندريك «ليون»، رايان «بورنموث» أنتوني «ريال بيتيس»، إيجور تياجو «برينتفورد»، بيدرو «فلامنجو»، ريتشارليسون توتنام»، إيجور جيسوس «نوتنجهام فورست»، وكايو جورج «كروزيرو».