كاردوسو خارج حسابات المونديال

خسر المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم خدمات لاعب وسطه جوني كاردوسو في نهائيات كأس العالم 2026 بعد إصابته بالتواء في كاحله الأيمن خلال التدريبات الأسبوع الماضي، والتي تستلزم إجراء عملية جراحية.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين، في بيان عن خضوع لاعبه لعملية جراحية قد تبعده لعدة أشهر فيما تنطلق منافسات كأس العالم بعد شهر من الآن. ولم يحدد النادي إطارًا زمنيًا لعودة اللاعب «24 عامًا»، كما يكشف عن موعد ومكان العملية الجراحية.

وشارك اللاعب في 23 مباراة دولية، منذ ظهوره الأول 2020. وسيفتتح المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة يوم 13 يونيو المقبل أمام باراجواي في إنجلوود بكاليفورنيا، ثم أستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.