مجددا.. الأهلي يضرب التعاون ويمنح الاتحاد هدية

هزم فريق الأهلي الأول لكرة القدم منافسه التعاون 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، مكرِّرًا نتيجة الدور الأول في ثالث موسمٍ على التوالي يشهد فوزه بمباراتيه مع «سكري القصيم».

وسجَّل هدفي الأهلي المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقتين 17 و79، وتوسَّطهما هدف التعاون الوحيد عن طريق الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب الوسط، في الدقيقة 55.

وسقط التعاون على ملعبه بالنتيجة ذاتها التي خسر بها أمام الأهلي في جدة، 14 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 15.

وفاز الأهلي بجميع مبارياته مع التعاون في مواسم الدوري الثلاثة الأخيرة بدءًا من نسخة 2023ـ2024، بواقع ستة لقاءاتٍ.

وفي المجمل، حقق الفريق الجدَّاوي «العلامة الكاملة» من مباراتيه مع التعاون للمرة الخامسة في دوري المحترفين بعد مواسم 2011ـ2012، و2016ـ2017، و2023ـ2024، و2024ـ2025.

وعزَّز حظوظه في المنافسة على مركز الوصافة بعدما ضيَّق الفارق بينه وبينه الهلال «الثاني» إلى نقطتين مع تبقي مباراتين للأهلي، وثلاثٍ لـ «الأزرق».

في المقابل، تعرَّضت آمال التعاون في الاحتفاظ بالمركز الخامس، المؤهل لملحق النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ضربةٍ قويةٍ بعد عجزه عن زيادة رصيده المطابق للاتحاد، مع امتلاك الأخير مباراةً مؤجَّلةً.

وأسدى الأهلي بهذا الفوز خدمةً للاتحاد والاتفاق في سباقهما مع التعاون على حسم المركز الخامس، آخر مقاعد التأهل للنخبة.

وبالنتائج الحالية، يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 75 نقطةً، يليه القادسية الرابع بـ 71 نقطةً، ثم التعاون الخامس والاتحاد السادس بـ 52 نقطةً لكلٍّ منهما، وبعدهما الاتفاق السابع بـ 49 نقطة.