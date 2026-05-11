قبل الديربي.. ثقة هلالية وقلق نصراوي

شهِدَت متاجر ناديي الهلال والنصر في الرياض إقبالًا لافتًا، مساء الإثنين، خاصَّةً من قِبل المشجعين الذين ينوون حضور «ديربي» الرياض في ملعب «الأول بارك»، الثلاثاء. وفيما عبَّر الهلاليون عن ثقةٍ كبيرةٍ في النتيجة، بدا النصراويون متحفِّظين.

وحسبما رصدت «الرياضية»، أقبل مشجعون من كافة الأعمار، وسط حضورٍ واضحٍ للعائلات، على متجر نادي الهلال في شارع تركي الأول، ومتجر النصر الواقع داخل مجمَّعٍ تجاري في الشارع ذاته.

وداخل المتجر الأزرق، تحدَّث هلاليون عن ثقتهم التامة في قدرة فريقهم على الفوز أمام الغريم التقليدي.

وقال لـ «الرياضية» أحدهم: «لست خائفًا. جئت لشراء قميص الفريق. معنوياتنا مرتفعةٌ بعد الفوز بكأس الملك، ولا أخشى من لاعبٍ معيَّنٍ في النصر. سنفوز 3ـ2 أو 2ـ1».

وفي المتجر النصراوي، عبَّر مشجعون عن قلقهم وترقبهم قبل اللقاء المصيري، وقال لـ «الرياضية» أحدهم: «لا أخاف من الهلال، لكن أخاف من فريقي. السيناريوهات كثيرةٌ.. وإن شاء الله هذه السنة غير». متمنيًا عدم مشاركة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط «الأزرق»، في «الديربي» لإجادته بناء الهجمات.

وحرِص عديدٌ من زبائن متجر «الأصفر» على التقاط صورٍ مع مجسَّمٍ مصنوعٍ من مادة الكرتون للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، ومواطنه المدرب جورجي جيسوس.

وذكر مشجعون للفريقين أنهم حضروا إلى المتجرين لشراء القمصان من أجل ارتدائها في الملعب خلال «الديربي».

وحظِي قميص رونالدو بإقبالٍ نصراوي كبيرٍ، قابله قميص سالم الدوسري بين الهلاليين.