النصر يتمسك بالمصابين.. وإنزاجي يجرّب ناصر

غاب البرازيلي أنجيلو وعبد الله الخيبري ونواف العقيدي، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية الأخيرة قبل المباراة الحاسمة أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللاعبين الثلاثة لازموا العيادة فور وصولهم إلى النادي، وبعد نهاية التدريبات توجَّهوا إلى معسكر المبيت في مقر النصر على الرغم من عدم مشاركتهم في الحصة.

وضمَّ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، جميع اللاعبين إلى المعسكر، وسيُقرِّر المشاركين منهم بصفة أساسية خلال الاجتماع الفني قبل اللقاء.

وعلى الضفة الأخرى، جرَّب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، ناصر الدوسري ضمن التشكيل الأساسي في أجزاء كبيرة من المناورة الفنية الأخيرة التي تسبق المواجهة الحاسمة.

واختبر المدرب لاعب الوسط الدولي بوصفه أحد خياراته الأساسية، وسيحسم قراره النهائي في الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

واستدعى الإيطالي جميع اللاعبين الأجانب إلى المعسكر باستثناء السنغالي خاليدو كوليبالي، الغائب بسبب الإصابة.

وضمَّت القائمة المغربي ياسين بونو، التركي يوسف أكتشيشيك، البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي سافيتش، البرازيليين مالكوم فيليب وماركوس ليوناردو، الفرنسيين ثيو هيرنانديز، سايمون بوابري، كريم بنزيما، والإيفواري محمد قادر ميتي.

ويُنتظر أن يستقر إنزاجي على تشكيلته الأساسية خلال الاجتماع الفني الأخير قبل المواجهة.

وتُحدِّد مباراة «الديربي» المرتقبة على ملعب «الأول بارك» بشكل كبير ملامح اللقب، إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم الدوري قبل الجولة الأخيرة، أما الهلال فلا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدَّر الفريق النصراوي الترتيب برصيد 82 نقطةً من 32 مباراةً، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ 77 نقطةً من 31 مباراةً.

يذكر أن آخر مواجهة رسمية في الدوري جمعت الفريقين على ملعب «الأول بارك» كانت في الجولة التاسعة من الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 1ـ1.