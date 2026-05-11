يايسله: قصة رحيلي.. طبيعية

تحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن الأنباء المتداولة حول احتمالية رحيله عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري.

وفي مؤتمر صحافي تلا الفوز على التعاون 2ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي قال يايسله: «انتصار مستحق لفريقنا، وفخور بما يقدمه اللاعبون، فهم ما زالوا يحتفظون بالرغبة والشغف في الفوز حتى بعد إحراز البطولة الآسيوية».

وعبر عن سعادته بتحقيق الفوز على «فريق جيد يقدم أداء قويًا، خاصة على أرضه».

وحول التقارير التي تربطه بالرحيل لفرق أخرى علق قائلًا: «من الطبيعي تداول مثل هذه الشائعات مع اقتراب نهاية الموسم، لكن تركيزي الكامل ينصب على العمل وتحقيق الانتصارات فيما تبقى من مباريات الفريق».

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، متخلفًا عن الهلال بنقطتين، مع مباراة متبقية لـ «الأزرق».