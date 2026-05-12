القادسية يبقي بيسجروف حتى 2028

جدَّدت إدارة القادسية عقد الإنجليزي جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي للنادي، عامين إضافيين، إلى 2028، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكان القادسية عيَّن بيسجروف رئيسًا تنفيذيًّا، 25 يونيو 2024، ضمن خطة هدفت إلى تعزيز الكفاءات والخبرات الإدارية في النادي.

وأسهم الإسكتلندي خلال فترة عمله في تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، إلى جانب إبرام شراكات ورعايات استثمارية عدة دعمت موارد النادي.

وسبق لجيمس أن شغل عددًا من المناصب الإدارية، أبرزها الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة بنادي رينجرز في بلاده.

وعمل بيسجروف مديرًا للرعايات في بطولتَي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بين عامَي 2016 و2019، وأسهم في تنفيذ عدد من التطورات التجارية والتنظيمية.