شاموسكا: أصحاب المشكلات ليسوا تعاونيين

أقرّ البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بأن حظوظ «سكري القصيم» في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لم تعد بيده، بل أصبحت مرتبطة بنتائج المنافسين، معترفًا بفقدان أعصابه بعد الهزيمة أمام الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي تلا اللقاء، قال شاموسكا: «أبارك لفريقي، قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل آسيا، وكان علينا ترجمة الفرص التي سنحت لنا».

وأضاف: «سنحت لنا فرصتان محققتان، ولم نستغلهما، وهذا من أسباب الخسارة».

وتابع: «لدينا مباراتان متبقيتان، ومتحفزون لهما، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بهما».

واعترف: «تأهل التعاون إلى بطولة آسيا للنخبة يعتمد على نتائج الفرق الأخرى».

وردًا على سؤال «الرياضية» عمّا حدث بينه وبين جمهور التعاون بعد نهاية المباراة، وسبب انفعاله الشديد أمام المدرجات، قال شاموسكا: «كانت لحظة لم أتمالك فيها نفسي، لكن هؤلاء ليسوا من مشجعي التعاون، فجمهورنا يعشق فريقه وأعرفه جيدًا».

وأجاب على استفسار آخر من «الرياضية» حول سبب تحقيق الفريق 9 نقاط فقط خلال الدور الثاني بالقول: «في الدور الأول استطعنا الحصول على نقاط كثيرة، وهذا كان مفاجئًا، وبعد فترة الانتقالات الشتوية خسرنا عددًا من اللاعبين، ومع ذلك لا نزال بين المركزين الخامس والسادس».

واستكمل: «الحفاظ على المركز السادس هدفي، وهذا كان اتفاقي مع الإدارة منذ بداية الموسم».

واختتم: «مستمر هنا منذ 8 أعوام، وهذا الموسم الوحيد الذي لم أحقق فيه انتصارات على فرق كبيرة».

ووجهت الخسارة ضربة قوية لآمال التعاون في الاحتفاظ بالمركز الخامس، المؤهل لملحق النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جمّدت رصيده المطابق للاتحاد، مع امتلاك الأخير مباراةً مؤجَّلةً.