بولونيا يربك حسابات نابولي بثلاثية

سقط فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم على ملعبه الإثنين 2-3 أمام بولونيا في ختام مباريات الجولة الـ 36 للدوري المحلي، في ثاني خسارة خلال المباريات الأربع الأخيرة.

وفتحت هذه النتيجة باب التنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا على مصراعيه، إذ باتت 5 نقاط فقط تفصل بين 5 فرق منافسة على المراكز الثلاثة المتبقية.

واعتقد لاعبو نابولي أنهم قاموا بالأصعب بعدما نجحوا في معادلة النتيجة إثر تأخرهم بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل جيوفاني دي لورينتسو هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول «45+2»، ثم عادل البرازيلي أليسون سانتوس النتيجة بعد بداية الثاني «48»، وذلك ردًا على هدفي فيديريكو بيرناديسكي «9» وريكاردو أورسوليني «34» من ركلة جزاء.

واستقبل فريق المدرب أنتونيو كونتي هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأولى من الزمن المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة من تسديدة للبديل الإنجليزي جوناثان رو «90+1».

وبينما لا يزال نابولي في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 15 نقطة عن إنتر «85 نقطة» الذي حسم لقبه الـ 21 قبل 8 أيام، إلا أنه لم يضمن بعد التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعد خسارته أمام بولونيا الثامن بـ 52 نقطة.

ومع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم، يتقدم بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس الثالث «70 مقابل 68» أما ميلان، فرغم تراجعه الأخير بعد هزيمته على أرضه أمام أتالانتا 2-3 الأحد، إلا أنه يتأخر بـ 3 نقاط على غرار روما الخامس الذي يختتم الموسم بقوة «67 نقطة لكل منهما».

أما كومو السادس بـ 65 نقطة والذي ضمن تأهله التاريخي الأول على الإطلاق إلى المسابقات الأوروبية، فلا يزال بإمكانه أن يحلم بالمشاركة في دوري الأبطال.

ويسافر نابولي لمواجهة بيزا متذيل الترتيب الذي حُكم عليه بالهبوط في الجولة 37 الأحد، بينما يستضيف يوفنتوس نظيره فيورنتينا الذي ضمن بقاءه.

وسيحاول ميلان العودة إلى سكة الانتصارات على أرض جنوى، ويلعب روما ضد لاتسيو في ديربي العاصمة، ويخوض كومو مباراته الأخيرة على أرضه الموسم الجاري ضد بارما الذي لم يعد لديه ما ينافس عليه.