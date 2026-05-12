احتفالية بطل

انضم آلاف المشجعين إلى احتفالات نادي برشلونة الإسباني الإثنين بتتويج فريقه الأول لكرة القدم بلقب الدوري الثاني تواليًا والـ 29 تاريخيًا، وذلك قبل نهاية الموسم بثلاث جولات بعد الفوز على ريال مدريد 2-0 الأحد. وطافت حافلة الفريق ابتداء من ملعب «كامب نو سبوتيفاي» مرورًا بشوارع المدينة في أمسيةٍ حافلةٍ بالموسيقى والهتافات. وكما حدث الموسم الماضي، ارتدى لاعبو الفريق أساور خاصة بالمؤسسة الخيرية التابعة لبرشلونة كرمز لالتزام النادي بالأطفال المرضى بأمراض خطيرة والمنومين بالمستشفيات. (رويترز والفرنسية وأسوشيتد برس والمركز الإعلامي ـ برشلونة)