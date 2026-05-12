بالتعادل.. ليدز يضمن البقاء ويهدد توتنام

خسر فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، نقطتين ثمينتين في صراع الهروب من الهبوط، بتعادله الإثنين 1-1 مع ضيفه ليدز يونايتد، لحساب الجولة الـ 36 للدوري الممتاز.

وبات توتنام، الـ 17 بـ 38 نقطة يتقدم الآن بفارق بنقطتين عن وست هام الذي خسر أمام أرسنال الأحد بهدف دون رد، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وفي الوقت نفسه ضمنت هذه النتيجة بقاء ليدز ونوتنجهام فوريست بين أندية النخبة، بينما هبط ولفرهامبتون، متذيل القاع، ووصيفه بيرنلي إلى المستوى الثاني.

لم تكن المباراة سهلة لرجال المدرب الألماني دانيال فاركه في لندن، حيث سعى توتنام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي لتحقيق فوزه الثالث فقط على ملعبه هذا الموسم.

وتألق حارس مرمى توتنام، التشيكي أنتونين كينسكي، وأنقذ رأسية الويلزي جو رودون ببراعة على خط المرمى «21» في المقابل، سدد البرتغالي جواو بالينيا كرة فوق العارضة من مسافة قريبة بعد توغله داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وبعد خمس دقائق من البداية افتتح المهاجم الفرنسي ماتيس تيل التسجيل لتوتنام بعد أن سيطر على الكرة فور وصولها إليه عقب ركلة ركنية نفذها الإسباني بيدرو بورو، قبل أن يسددها في الزاوية المناسبة لمرمى الحارس الويلزي كارل دارلو الذي حاول التصدي لها، ليُخفف التوتر في الملعب.

لكنه تسبب لاحقا بركلة جزاء بعد محاولته تشتيت الكرة بشكل خاطئ، ليحولها دومينيك كالفيرت- ليوين إلى هدف التعادل «74».

وقبل حوالي 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، حاول تيل تنفيذ ركلة مقصية لإبعاد الكرة عن منطقة جزائه، فاصطدمت قدمه برأس الويلزي إيثان أمبادو المندفع نحوه، ليعلن الحكم جاريد جيلت عن ركلة جزاء بعد مراجعة الـ VAR ولم يخطئ دومينيك كالفيرت-لوين في تنفيذها.