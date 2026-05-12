الحبسي: أتمنى رونالدو.. وأثق في الهلال

قبل ثمانية أعوامٍ دخل الحارس العُماني علي الحبسي الملاعب السعودية عبر بوابة فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد رحلةٍ طويلةٍ، بدأت من بلاده، ووصلت إلى «البريميرليج» حين دافع عن ألوان بولتون وويجان وريدينج في إنجلترا قبل أن يصل إلى الأزرق العاصمي.

وعلى الرغم من أن تجربته مع الهلال لم تستمر طويلًا إلا أن «الأمين» ترك بصمته سريعًا حيث أسهم في تحقيق الفريق لقب الدوري السعودي موسم 2017ـ2018، إضافةً إلى كأس السوبر السعودي 2018 في لندن.

علي الحبسي، الحارس الدولي السابق، ضيف «الرياضية» في هذا الحوار، يتحدَّث عن لقاء الهلال والنصر، الثلاثاء، وحظوظ الفريقين في سباق الدوري، كما يُقدِّم رأيه في رونالدو، وبونو، وإنزاجي، وجيسوس، ويروي جزءًا من ذكرياته في مواجهات «الديربي».

01 ما توقُّعاتك لنتيجة «ديربي» النصر والهلال؟

المباراة مهمَّةٌ جدًّا لأنها قد تُحدِّد مصير لقب الدوري السعودي. النصر متصدرٌ ومنافسٌ قوي، لكنَّ الهلال قادرٌ على قلب المعادلة، والعودة للمنافسة على اللقب.

02 أي فريقٍ الأقرب للفوز باللقاء؟

التوقُّع صعب جدًّا، فالتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم «الديربي» مثل بطاقةٍ حمراء، أو خطأ، أو استغلال فرصةٍ، ثم إن الأكثر تركيزًا وهدوءًا داخل الملعب سيكسب المواجهة.

03 هل الهلال قادرٌ على تصدُّر الدوري وتحقيق اللقب؟

ثقتي بالهلال دائمًا كبيرةٌ، لأنه فريقٌ اعتاد على المنافسة، وجاهزٌ باستمرارٍ لتحقيق البطولات.

04 لو عاد بك الزمن، هل تتمنَّى اللعب تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، أم البرتغالي جورجي جيسوس؟

الاثنان مدربان كبيران، لكن لكل واحدٍ منهما أسلوبٌ مختلفٌ. إنزاجي يميل إلى التنظيم والتحفُّظ الدفاعي، بينما جيسوس يعتمد أكثر على النهج الهجومي.

05 لاعبٌ كنت تتمنَّى لو كان في فريقك؟

بالطبع رونالدو.

06 رونالدو هل خدم النصر؟

رونالدو خدم النصر والرياضة السعودية أيضًا. الفريق تحت قيادته يظهر بصورةٍ جماعيةٍ جيدةٍ داخل الملعب.

07 مَن أبرز لاعبٍ في الهلال؟

المغربي ياسين بونو، حارس المرمى.

08 «الديربي» هل سيكون منافسةً بين الفرنسي بنزيما والبرتغالي رونالدو؟

كلا، بل مواجهة بين 11 لاعبًا من الهلال و11 لاعبًا من النصر.

09 حدِّثني عن ذكرياتك مع «الديربي»؟

لعبت كثيرًا من المباريات بقميص الهلال ضد النصر، وجميعها مميزةٌ ولا تنسى.