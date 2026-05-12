ديربي الحسم.. صراع على الضربة 36

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية القمة الملتهبة في مواجهة «الديربي» التي تجمع فريق النصر الأول لكرة القدم مع ضيفه الهلال، عند الـ09:00 من مساء الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، بختام منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ويدخل لاعبو الفريقين هذه المواجهة بحسابات مختلفة، إذ إن الفوز سيمنح النصر اللقب الـ11 في تاريخه والأول منذ موسم 2019، بغض النظر عن نتيجة مواجهته الأخيرة أمام ضمك، وسيبقى ملامسًا اللقب، إذا خرج بالتعادل، لسهولة المباراة الأخيرة التي تلعب على أرضه، أما في حال الخسارة، فإنه سينتظر ما ستؤول إليه مواجهتا منافسه أمام نيوم والفيحاء.

وفي الطرف الآخر، يتعين على الهلال، إذا ما أراد تحقيق اللقب، الانتصار على النصر ولا شيء غيره، ومن ثم الفوز على نيوم والفيحاء في الجولتين الأخيرتين، بغض النظر عن نتائج منافسه، أما في حال الخسارة فإن اللقب سيصبح من نصيب غريمه، وإذ خرج بالتعادل فسيكون لديه بصيص أمل، يحتاج إلى تعثر النصر أمام ضمك وفوزه في مواجهتيه المتبقيتين.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 35 مواجهة، منها 10 انتصارات للنصر، مقابل 17 فوزًا للهلال، وحضر التعادل بين الطرفين في 8 مباريات، وسجل لاعبو الفريق المستضيف 40 هدفًا، مقابل 63 للضيوف.

ويعد محمد السهلاوي، مهاجم الأصفر العاصمي الأسبق، هداف مواجهات الفريقين بـ11 هدفًا، فيما ستكون الفرصة سانحة للاعب سالم الدوسري «9 أهداف» لتجاوز أو معادلة رقم منافسه في حال سجل أكثر من هدف.

وسجلت مواجهة الجانبين في الدور الثاني من موسم 2016ـ2017، أكبر نتائجهما في دوري المحترفين، حينها انتهت النتيجة زرقاء بخماسية مقابل هدف واحد، تناوب على تسجيلها نواف العابد والبرازيلي كارلوس ادوارود، والسوري عمر خربين «هاتريك»، فيما سجل للنصر الكرواتي ماريان توماسوف.

ويسعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى الدخول بكامل العناصر التي اعتمد عليها في الموسم، بهدف تحقيق نتيجة تضمن له تحقيق اللقب الأول للأصفر، والثاني على المستوى الشخصي بعد أن توج به الموسم قبل الماضي مع منافسه الحالي الهلال، من خلال الاعتماد على العناصر الأجنبية الثمانية، بدءًا من مواطنيه كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، والبرازيلي بينتو، والإسباني اينجو مارتينيز، والفرنسيين محمد سيماكان، وكينجسلي كومان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني.

وعلى الطرف الآخر، تنفس الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، بعد أن طمأنه الجهاز الطبي، على سلامة الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي لم يكمل مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة الماضي، أمام الخلود للإصابة، إضافة إلى جاهزية المغربي ياسين بونو، والتركي يوسف اكتشيشيك، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيليين مالكوم فيليبي، وماركوس ليوناردو، والفرنسي كريم بنزيما.

ويغيب عن هذه المواجهة الحاسمة من الطرفين البرازيلي انجيلو جابرييل، جناح النصر، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، لعدم الجاهزية.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 82 نقطة مع تبقي مباراتين له قبل النهاية، مقابل 77 نقطة للهلال في المركز الثاني، ويتبقى له ثلاث مواجهات، متضمنة مواجهة الليلة.