أمام الأخدود.. الخلود يبحث عن نقاط البقاء

يبحث فريق الخلود الأول لكرة القدم عن ضمان البقاء في دوري روشن السعودي حال تجاوز ضيفه الأخدود في اللقاء الذي يجمعهما، الثلاثاء، ضمن الجولة 32 على ملعب الحزم في الرس.

ويحتاج الخلود إلى النقاط الثلاث من أجل ضمان البقاء أمام الأخدود الهابط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتعد هذه المواجهة الرابعة للفريقين في دوري المحترفين بعد أن التقيا في ثلاث مواجهات، كسب الخلود منها واحدة وانتصر الأخدود مرتين ولم يحضر التعادل في أي مناسبة.

ويحتل الخلود المركز 14 في سلم الترتيب برصيد 31 نقطة من تسعة انتصارات وأربعة تعادلات و18 خسارة، ويأتي الأخدود في المركز 17 برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات ومثلها تعادلات، و23 خسارة.