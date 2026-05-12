لوبيز: الإسبان يترقبون قمة الكرة السعودية

خوان لوبيز فيرنانديز، صحافي وصانع محتوى رياضي، يتابعه أكثر من 96 ألف شخص عبر منصة «إنستجرام».

فيرنانديز الذي يحمل الجنسية الإسبانية يرى أن دوري روشن السعودي بات يحظى باهتمام متزايد في بلاده.

وأشار إلى أن وجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما أسهم في رفع شعبية المسابقة ومتابعتها جماهيريًا وإعلاميًا.

ويزور لوبيز السعودية من أجل حضور ديربي النصر والهلال، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وأكد أن الدوري السعودي بات ينافس الدوريات العالمية الكبرى، فيما يعد ديربي الهلال والنصر واحدًا من أهم الديربيات الكروية في العالم.

01

كيف ترى متابعة الدوري السعودي في إسبانيا؟

ـ أعتقد أن الدوري السعودي يُتابع بشكل متزايد في إسبانيا، خاصة مع وجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، والجميع يترقب مباريات كبيرة مثل الهلال والنصر.

02

لماذا تحظى مباراة الهلال والنصر باهتمام خاص؟

ـ لأنها تضم أسماء يعرفها الجمهور الإسباني جيدًا، خصوصًا جماهير ريال مدريد، إضافة إلى قوة المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري.

03

هل ترى أن الدوري السعودي بات ينافس الدوريات الكبرى؟

ـ نعم، أعتقد أن دوري روشن السعودي أصبح ينافس الدوريات العالمية الكبرى بفضل جودة اللاعبين والحضور الجماهيري والتنظيم.

04

كيف تصف ديربي الهلال والنصر؟

ـ أراه واحدًا من أهم الديربيات في العالم حاليًا، بسبب الأسماء الموجودة والأجواء الجماهيرية الكبيرة والمتابعة العالمية للمباراة.

05

من أكثر لاعبي الدوري السعودي شهرة في إسبانيا؟

ـ بالطبع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، إضافة إلى لاعبين مثل ناتشو فيرنانديز، روبن نيفيش، يانيك كاراسكو، رياض محرز، وجواو فيليش.

06

هل ساهمت هذه الأسماء في رفع شعبية الدوري السعودي؟

ج: بالتأكيد، وجود هؤلاء اللاعبين جذب اهتمام الإعلام والجماهير في أوروبا، وأصبح الدوري السعودي يحظى بمتابعة أكبر من السابق.

07

كيف ينظر الإسبان إلى المنتخب السعودي الذي تواجهونه في المونديال هذا الصيف؟

ـ هناك احترام كبير للمنتخب السعودي بعد ما قدمه في كأس العالم 2022، خاصة الفوز التاريخي على الأرجنتين.

08

هل تعد إسبانيا مرشحة للفوز بكأس العالم؟

ـ نعم، إسبانيا من المنتخبات المرشحة دائمًا، لكنها تحتاج لإثبات ذلك داخل الملعب وليس بالأسماء فقط.

09

ماذا تتوقع من مواجهة إسبانيا والسعودية؟

ـ أتوقع مباراة صعبة وقوية، وإسبانيا ستدخل اللقاء باحترام كبير للمنتخب السعودي من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.