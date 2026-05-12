الدور الثاني.. الهلال يتفوق بـ 3 انتصارات

يمتلك فريق الهلال الأول لكرة القدم ، أفضلية بـ3 انتصارات أمام غريمه التقليدي النصر حين يتواجهان في الدوري الثاني من مسابقة دوري المحترفين قبل مواجهتهما الثلاثاء ضمن الجولة 32.

وسبق للفريقين أن تواجها في 17 مباراة خلال الدوري الثاني من دوري المحترفين منذ انطلاقته 2008 - 2009، كسب الهلال 9 منها مقابل 6 انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل بينهما مرتين.

وفاز الهلال في مواجهات الدور الثاني نسخ 2009، 2011، 2012، 2014، 2016، 2017، 2020، 2022، 2023.

وكسب النصر مواسم 2010، 2013، 2015، 2019، 2021، 2025.

فيما حضر التعادل في مواجهتي موسم 2018 و2024.

وإجمالًا في المسابقة تواجه الفريقان في 35 لقاء، حقق خلالها الهلال 17 انتصارًا مقابل 10 انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل 8 مرات.

ويتصدر النصر ترتيب مسابقة النسخة الجارية برصيد 82 نقطة، مع لعبه مباراة واحدة أكثر من الهلال صاحب المركز الثاني بـ77 نقطة.