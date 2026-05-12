تغييرات ديربي العاصمة.. عائدان و4 غيابات

يعود جناح وحارس مرمى إلى قائمتي فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الهلال في مواجهة الديربي على ملعب «الأول بارك» في الرياض، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي بعد غيابهما عن لقاء الطرفين في الدور الأول.

ويستعيد النصر خدمات السنغالي ساديو ماني بعد أن افتقد الفريق إلى جهوده في موقعة الديربي التي جرت 12 يناير الماضي لحساب الجولة الـ15 نظير مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، والسبب ذاته ينطبق على المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال الذي كان ضمن قائمة بلاده في البطولة القارية.

في المقابل، يغيب أربعة لاعبين شاركوا في ديربي الدور الأول الذي انتهى لصالح الهلال 3ـ1، ومنهم لاعبان نصراويان وهما: مبارك البوعينين حارس المرمى المصاب بالرباط الصليبي، والبرازيلي ويسلي تيكسيرا المعار إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني، وآخران من الهلال وهما الأوروجوياني داروين نونيز المستبعد من القائمة المحلية، وحمد اليامي المصاب، كما يرجح غياب البرازيلي أنجيلو جابرييل لاعب الفريق النصراوي بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر، يترقب أربعة لاعبين مشاركتهم الأولى في الديربي، وجميعهم من الهلال، ويتقدمهم الفرنسي كريم بنزيما فضلًا عن مواطنيه سايمون بوابري ومحمد قادر ميتي، ومراد هوساوي، كما هناك لاعب آخر يتطلع إلى ظهوره الأول مع النصر في الديربي بعد أن كان على دكة بدلاء الأزرق في مواجهة الدور الأول، والأمر يتعلق بعبد الله الحمدان المنتقل إلى صفوف الأصفر في فترة الانتقالات الشتوية.

في موازاة ذلك، ينتظر أن يسجل 12 لاعبًا نصراويًا ظهورهم الثاني في الديربي خلال الموسم الجاري بعد أن كانوا ضمن القائمة التي حضرت في لقاء الدور الأول، وتضم كلًا من: نواف العقيدي، الفرنسي محمد سيماكان، الإسباني إنييجو مارتينيز، نواف بوشل، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الفرنسي كيسنجلي كومان، البرتغالي جواو فيليش، ومواطنه كريستيانو رونالدو، وسلطان الغنام وعلي الحسن اللذين لعبا بديلين في الشوط الثاني.

على صعيد الهلال، تضم قائمته 14 لاعبًا خاضوا الديربي سواء أساسيين أو بدلاء أمام الغريم التقليدي الذي جرى قبل 120 يومًا، وهم: محمد الربيعي، حسان تمبكتي، متعب الحربي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، الصربي سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، البرتغالي روبن نيفيش، سالم الدوسري، البرازيلي مالكوم، الإسباني بابلو ماري، محمد كنو، سلطان مندش، ماركوس ليوناردو، علي لاجامي.

وتحدد مواجهة الديربي المرتقبة على ملعب «الأول بارك» بشكل كبير ملامح اللقب، إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، أما الهلال فإنه لا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ77 نقطة من 31 لقاء.