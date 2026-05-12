إنزاجي.. ملاحقة ثالثة في جولات الحسم

بعد أيام من تتويجه بلقب أغلى الكؤوس، يتمسّك الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ثاني الترتيب بحظوظه في تحقيق الثنائية المحلية، قبيْل ما يمكن وصفه بالخطوة الحاسمة من الموسم، حين يحلّ الثلاثاء ضيفًا على المتصدر النصر في ديربي الجولة 32، وهو مطالب بالعلامة الكاملة.

ويمضي إنزاجي حاليًا الموسم الكامل العاشر في مسيرته التدريبية، وقف خلالها في هذه الوضعية في مناسبتيْن سابقتيْن، أي حضوره ثانيًا في الترتيب وسط صراع مفتوح مع المتصدر في جولات الحسم، إلا أنّه لم ينجح بقلب الطاولة في المناسبتيْن، وهو يسعى إلى كسر هذه المعادلة في القمة المرتقبة أمام النصر.

وأمضى إنزاجي 5 مواسم كاملة مع لاتسيو، لم يكن في أي منها منافسًا على لقب الدوري الإيطالي في الجولات الأخيرة، ثم انتقل إلى إنتر ميلان عام 2021، وقاد الـ «نيراتزوري» في 4 مواسم، تُوّج خلالها بلقب الدوري مرة واحدة، واكتفى بالمركز الثالث في مناسبة، كما احتلّ المركز الثاني في موسميْن كان فيهما ملاحقًا في السباق حتى الجولة الأخيرة، ولو أنّه لم يواجه متصدر الترتيب في جولات الحسم.

ففي موسم 2021-2022، أي موسمه الأول مع الإنتر، كان إنزاجي أمام فرصة الصعود إلى صدارة الترتيب عندما واجه بولونيا، صاحب المركز 13، في مباراة مؤجلة، بتاريخ 27 أبريل 2022، إلا أنّه خسرها بنتيجة 1-2، وتبقّى على عمر الدوري 4 جولات بعد ذلك، وفاز بها جميعًا، لكن ميلان، الجار اللدود، فاز بدوره بجميع مبارياته المتبقية، وتُوّج باللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطتيْن عن إنزاجي وفريقه.

وفي موسم 2022-2023، كان الإنتر ثاني الترتيب عندما واجه نابولي المتصدر في الجولة 36، بتاريخ 21 مايو 2023، فخسر إنزاجي اللقاء بنتيجة 1-3، لكن دون وجود صراع فعلي حسابي حينها، لأن نابولي كان قد حسم الصراع مبكرًا قبل تلك المواجهة، وتُوّج باللقب قبل 5 جولات من نهاية الموسم، فيما أنهى الإنتر الموسم ثالثًا، بفارق 18 نقطة خلف بطل تلك النسخة.

وتُوّج إنزاجي بلقب الدوري الإيطالي، في موسم 2023-2024، مع هيمنة للإنتر على السباق، إذ تصدّر الترتيب بأريحية، وبفارق 14 نقطة عن ميلان، غريمه وملاحقه الأول، عند نهاية الجولة 32، ثم واجه الـ «روسونيري» في ديربي الجولة 33، بتاريخ 22 أبريل 2024، وفاز بنتيجة 2-1، وكان لتلك المواجهة حسابات خاصة، لأن فوز الإنتر كان يعني حسمه للصراع قبل 5 جولات من نهاية الموسم، والذي انتهى على صدارة إنزاجي بفارق كبير وصل إلى 19 نقطة.

وحاول إنزاجي الحفاظ على لقبه في موسم 2024-2025، وتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط أمام نابولي بعد نهاية الجولة 32، لكنه خسر أمام بولونيا في الجولة 33، وأمام روما في الجولة التالية، ليخسر الصدارة ويبتعد بفارق 3 نقاط خلف نابولي.

وقلّص الإنتر الفارق إلى نقطة واحدة في الجولة 36، عقب فوزه على تورينو وتعادل نابولي مع جنوى، ثم شهدت الجولة 37 تعثّر نابولي بالتعادل مع بارما، لكن الإنتر تعثّر هو الآخر بتعادل مع لاتسيو، فريق إنزاجي السابق، علمًا أن لاتسيو سجل هدف التعادل في الدقيقة 90، فحرم الإنتر من الصعود إلى الصدارة، وبقي خلف نابولي بفارق نقطة، وهو الفارق الذي انتهى عليه الموسم.