على مسرح الأول بارك.. التفوق هلالي

يتفوق فريق الهلال الأول لكرة القدم على جاره النصر، خلال مباريات الفريقين، التي جرت على ملعب الأول بارك، في مختلف المسابقات قبل القمة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

ولعب النصر والهلال تسع مبارياتٍ على ملعب «الأول بارك»، وانتصر «الأزرق» في ثلاث، فيما فاز النصر باثنتين، وحضر التعادل أربع مراتٍ في مختلف المسابقات، وسجل لاعبو الهلال 15 هدفًا، فيما أحرز لاعبو «الأصفر» 11 هدفًا.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وتقدم تاليسكا للنصر في الدقيقة الأولى بهدف مبكر، قبل أن يعادل سيرجي سافيتش للهلال في الدقيقة 79، وينتهي الديربي بنتيجة 1ـ1 بين الفريقين.

والتقى الفريقان للمرة الأولى على هذا الملعب، بمسماه القديم ملعب جامعة الملك سعود، في دوري المحترفين موسم 2018ـ2019، بالجولة 12، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2ـ2. سجل جوميز هدفي الهلال، فيما أحرز للنصر عبد الرزاق حمد الله، وجوليانو.

وحقق النصر الفوز دوريًّا على الهلال في موسم 2019ـ2020 بنتيجة 2ـ1، بفضل هدفَي المغربي عبد الرزاق حمد الله، بينما سجل للهلال كارلوس إدواردو. وكرَّر «الأصفر» فوزه على منافسه في الملعب دوريًّا بهدفٍ، سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز في الجولة 20 من دوري المحترفين لموسم 2020ـ2021.

وعادل الهلال بقوة بعد ذلك، عقب تغيير المسمَّى إلى «مرسول بارك»، حيث فاز على النصر 2ـ1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021. سجل للنصر تاليسكا، وأحرز هدفي الهلال سالم الدوسري، وماريجا.

وتفوَّق الهلال من جديدٍ على «الأصفر» 2ـ1 في هذا الملعب، وهذه المرة ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. سجل للنصر تاليسكا أيضًا، بينما أحرز هدفي الهلال إيجالو، وسالم الدوسري.

وواصل الهلال تفوقه على النصر في هذا الملعب، ليفوز 4ـ0 على النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري المحترفين موسم 2021ـ2022. بعدها تعادل الفريقان 2ـ2 في الجولة العاشرة موسم 2022ـ2023.

وبعد أن تحوَّل اسم الملعب إلى «الأول بارك» عام 2023، التقى الفريقان من جديدٍ في الدوري موسم 2023ـ2024، وانتهت المباراة بالتعادل 1ـ1. تقدم للنصر أوتافيو، وعادل للهلال ميتروفيتش في الدقائق الأخيرة، قبل أن ينتهي لقاء موسم 2024-2025 بالنتيجة ذاتها 1ـ1، الموسم الماضي.