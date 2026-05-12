بعد فرحة الدور الأول.. 58% يتعثر الهلال

يكشف تاريخ مواجهات فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر في دوري روشن السعودي، عن أن الأزرق يتعثر بنسبة 58 بالمئة في مواجهة الدور الثاني بعد أن كسب النصف الأول أمام غريمه التقليدي قبل «الديربي» المرتقب، الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

وفاز الأزرق أمام نظيره النصر خلال مواجهة الدور الأول من الموسم الجاري بنتيجة 3ـ1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ15.

وخلال مواجهات الدور الأول بين الفريقين، فاز الهلال 8 مرات بما فيها مواجهة الموسم الجاري، بينما كسب النصر أربعًا، إضافة إلى 6 تعادلات، خلال 18 مباراة سابقة بين الفريقين، ضمن منافسات دوري المحترفين منذ موسم 2008ـ2009.

وفي 7 مناسبات سابقة انتصر فيها الهلال على النصر في الدور الأول، لم ينجح الأزرق في تكرار الفوز إيابًا سوى 3 مرات، مقابل تعادلين وخسارتين.

وكانت البداية في موسم 2008ـ2009 عندما فاز الهلال ذهابًا قبل أن يكرر تفوقه إيابًا بنتيجة 2ـ0 عبر ياسر القحطاني والروماني ميريل رادوي.

وتكرر المشهد في موسم 2011ـ2012 بعدما انتصر الهلال 3ـ0 في الدور الأول، قبل أن يحسم مواجهة الإياب بهدف نواف العابد.

لكن الأزرق خسر في موسم 2012ـ2013 أمام النصر بهدف محمد السهلاوي، على الرغم من فوزه ذهابًا بنتيجة 3ـ1.

وفي موسم 2015ـ2016 عاد الهلال لتكرار تفوقه على غريمه، بعدما انتصر ذهابًا 2ـ1، ثم كسب مواجهة الدور الثاني بالنتيجة ذاتها عبر البرازيلي إيلتون وسالم الدوسري.

أما في موسم 2017ـ2018 فاكتفى الهلال بالتعادل 2ـ2 إيابًا بعد فوزه ذهابًا، فيما رد النصر اعتباره في موسم 2020ـ2021 بعدما خسر الدور الأول قبل أن ينتصر بهدف دون رد في الدور الثاني.

وخلال الموسم قبل الماضي، تعادل الفريقان 1ـ1 في الجولة الـ32، على الرغم من فوز الهلال ذهابًا بثلاثية نظيفة.