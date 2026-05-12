يورتشيتش: اللاعبون منهكون.. والهلاليون يستغلون الأخطاء

تولى قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عام 2017، كما درَّب فريق النصر، ثم غادر إلى الإمارات، وأشرف على فريق بني ياس، فالنصر هناك قبل أن يحط رحاله في مصر.

مسيرته التدريبية بدأت في كرواتيا، ودرَّب خلالها فرقًا عدة سواءً في المنطقة العربية، أو على مستوى القارة الأوروبية.. الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، في حواره مع «الرياضية» تحدَّث عن تجربته في السعودية، وقدَّم توقُّعاته عن مواجهة «الديربي» بين النصر والهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

01 ما توقُّعاتك لـ «ديربي» النصر والهلال؟

الفريقان قويان للغاية، ويضمُّ كلٌّ منهما عديدًا من اللاعبين المتميزين، لذا توقُّع النتيجة صعب جدًّا.

02 كيف يمكن أن يُحسم اللقاء؟

غالبًا ما تُحسم مباريات «الديربي» الكبرى مثل هذه بفضل براعة اللاعبين الكبار، كما أن الفريق الأقل ارتكابًا للأخطاء، هو الأقرب للفوز، ولا ننسى أن بطولة الدوري السعودي تقترب من نهايتها، واللاعبون منهكون وعرضةٌ للأخطاء.

03 أي لاعبٍ من الفريقين كنت تتمنَّى وجوده في فريقك؟

سؤالٌ صعبٌ للغاية. أتمنى رؤية معظمهم في فريقي، خاصَّةً كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، جواو فيليش، كريم بنزيما، ثيو هيرنانديز، سافيتش، وسالم الدوسري. جميعهم لاعبون استثنائيون.

04 مَن أقربٍ لاعبٍ بالنسبة لك؟

لدي ارتباطٌ خاصٌّ باللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش فقد كنت مدربه عندما كان يلعب مع دينامو زغرب.

05 ما أبرز ذكرياتك عن «ديربي» النصر والهلال؟

عندما تولَّيت تدريب النصر خضنا فورًا مباراة «ديربي» ضد الهلال، وكان ذلك عام 2018. كانت الأجواءُ رائعةً، واللاعبون متميِّزين، ولعبنا مباراةً مثيرةً، انتهت بالتعادل 2ـ2. ما زلت أذكر تلك المباراة.

06 ما الذي يحتاج إليه النصر للفوز بالدوري؟

يجبُ على النصر مواصلة أدائه القوي كما فعل في معظم مباريات الدوري. ربما يتعيَّن عليهم في مباراتهم ضد الهلال التركيز أكثر على الجانب الدفاعي، لأن الأزرق يمتلك لاعبين مميَّزين في خط الهجوم، سيستغلون أي خطأ.

07 ما رأيك في الدوري السعودي، وهل أصبح أكثر صعوبةً من ذي قبل؟

يرتقي الدوري السعودي إلى مستوى أعلى كل عامٍ، وقد أدَّت الاستثمارات الضخمة في اللاعبين، والبنية التحتية، والمدربين، وأكاديميات كرة القدم إلى جعل الدوري السعودي أحد أقوى الدوريات في العالم اليوم.

08 حدِّثنا عن تجربتك في مصر؟

أعيش في هذا الجزء العربي من العالم منذ فترةٍ طويلةٍ. استقرَّت أموري جيدًا في مصر، وبصراحةٍ أحببتها، وقد تعرَّفت على ثقافتهم، وأعجبت بها جدًّا، وتأقلمت بسرعةٍ كبيرةٍ هنا.

09 مَن اللاعب المصري الجاهز للعب في الدوري السعودي؟

الدوري المصري يضمُّ لاعبين مميَّزين، وعديدٌ منهم مؤهلون للعب في الدوري السعودي. أتمنَّى أن ينضم محمد صلاح إلى الدوري السعودي.