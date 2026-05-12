دورة روما.. رود يقصي موزيتي ويبلغ ربع النهائي

تأهل النرويجي كاسبر رود، لاعب التنس، الثلاثاء، إلى ربع نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة بعدما تغلب على الإيطالي لورنتسو موزيتي بنتيجة 6ـ3 و6ـ1.

ولا يزال رود، المتخصص على الملاعب الترابية، من دون خسارة أي مجموعة في دورة روما.

وكان موزيتي ذرف الدموع في نهاية فوزه في الدور الثالث على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، واضطر إلى طلب استراحة طبية بسبب مشكلة في فخذه اليسرى خلال المجموعة الثانية أمام رود.

وسيغادر الإيطالي قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي قبل بطولة فرنسا المفتوحة الأسبوع المقبل، وأوضح لاحقًا أنه غير متأكد من مشاركته في باريس.

وقال بعد نهاية المواجهة: «لا أعرف، سنجري في الأيام القليلة المقبلة فحوصات أدق، وهو أمر لم أتمكن من فعله، لأنني ألعب باستمرار.. آمل فقط أن يكون الألم الذي شعرت به أقل سوءًا مما نعتقد».

ولم يسبق لرود أن تجاوز نصف النهائي في روما، الذي بلغه في أعوام 2020 و2022 و2023.

ويقع النرويجي، الذي تلقى هزيمة قاسية أمام الإيطالي يانيك سينر في ربع نهائي روما العام الماضي، في الجهة المقابلة من الجدول بعيدًا عن المصنف الأول عالميًّا، وسيواجه في ربع النهائي الروسي كارن خاتشانوف، المصنف الـ 15، الذي أنهى مغامرة الكرواتي دينو بريجميتش بالفوز عليه 6ـ1 و7ـ6.