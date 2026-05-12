الكوراش.. أكثر من 30 لاعبا في بطولة مكة المكرمة

اختتمت اللجنة السعودية للكوراش بطولة منطقة مكة المكرمة، التي نظمت على مدى يومين بالصالة الأولمبية في نادي جدة، بمشاركة أكثر من 30 لاعبًا تنافسوا في مختلف الفئات السنية والأوزان، بحسب بيان نشرته اللجنة، الثلاثاء.

وشهدت بطولة المنطقة الغربية تنظيم نزالات متنوعة ضمن فئة الكبار، حيث تُوج عبد العزيز الخالدي بالميدالية الذهبية في وزن «81» كجم بعد فوزه على عبد الرحمن أوزدا ميروف، فيما حصد ريان أحمد الميدالية الذهبية في منافسات وزن «73» كجم، وتمكن عدي المالكي من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن «100» كجم.

من جانبه، أكد خالد المهري، رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للكوراش، أنَّ بطولات المناطق تُسهم في اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في مختلف مناطق السعودية، مقدمًا شكره وتقديره إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على الدعم المستمر الذي تحظى به رياضة الكوراش، بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع مستوى التنافس بين اللاعبين.

وأوضح المهري أنَّ اللجنة مستمرة في تنظيم البطولات والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز انتشار اللعبة وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات، بما يواكب مستهدفات القطاع الرياضي في السعودية.

يُذكر أنَّ رياضة الكوراش تُعد من الرياضات القتالية الآمنة والمناسبة لمختلف الأعمار، وتمتاز بسرعة تعلم مهاراتها وقوانينها، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط الذهني لدى ممارسيها.