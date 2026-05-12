الاتحاد يفضّل العودة إلى جدة بعد الاتفاق

استقرَّ مسؤولو إدارة نادي الاتحاد على قرار العودة من الدمام إلى جدة عقب نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، وعدم الذهاب مباشرةً الى الرياض لخوض اللقاء المؤجَّل أمام الشباب، الأحد، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الفني للفريق طلب، على الرغم من قصر المدة التي تفصل المواجهتين «48 ساعةً»، العودة إلى جدة عقب الفراغ من لقاء الاتفاق، مساء الخميس. وسيُجري اللاعبون تدريبين، الجمعة والسبت، على ملعب النادي، ثم ستغادر البعثة إلى الرياض مساء السبت.

وبيَّن المصدر أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، سيُجري التدريب قبل الأخير الليلة، وسيضع الخطة المناسبة لمواجهة الاتفاق، على ملعب إيجو في الدمام، عقب الراحة التي منحها للاعبين بعد الفوز على ضمك 2ـ1، الأحد الماضي.

ويتبقَّى للقطب الجداوي ثلاث مواجهاتٍ في دوري روشن السعودي أمام الاتفاق، والشباب، والقادسية، ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق النقاط التسع فيها لضمان مقعدٍ في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عبر الملحق.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطةً، ويتأخر بفارق الأهداف عن التعاون «الخامس» مع أفضلية مباراةٍ.