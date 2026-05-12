عاشها الهلال.. النصر ينتظر فرحة الأول بارك

يطارد فريق النصر الأول لكرة القدم فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك، عندما يستضيف غريمه الهلال الثلاثاء، ضمن الجولة الـ32، في سيناريو سبق أن عاشه الأزرق على الملعب ذاته قبل ثمانية أعوام.

ويعد الهلال الوحيد الذي حسم لقب الدوري على ملعب الأول بارك، بمسماه القديم ملعب جامعة الملك سعود، حين توج باللقب رسميًا خلال موسم 2017ـ2018.

وتعود تفاصيل إنجاز الهلال إلى نهاية موسم 2017ـ2018، بالتحديد 12 أبريل 2018، حين استضاف منافسه الفتح، ضمن منافسات الجولة 26 الأخيرة من بطولة دوري المحترفين السعودي.

ولعب الهلال مبارياته على ملعب الجامعة «الأول بارك»، خلال النصف الثاني من موسم 2017ـ2018، حتى أكتوبر 2020، حين حصل نادي النصر على حق استخدام الملعب لمدة 10 أعوام، بصفقة رسمية مع شركة الوسائل السعودية.

واشتدت المنافسة على لقب دوري المحترفين خلال موسم 2017ـ2018 بين فريقي الهلال والأهلي، إذ حصد الهلال 53 نقطة قبل الجولة الأخيرة، فيما كان رصيد الأهلي 52 نقطة خلفه مباشرة.

وخلال منافسات الجولة 26 الأخيرة، استضاف الهلال منافسه الفتح على ملعب جامعة الملك سعود «الأول بارك»، إذ حقق الفوز بنتيجة 4ـ1، ليحقق لقب الدوري رسميًا بفارق نقطة عن الأهلي، الذي فاز بدوره على أحد بهدف دون رد.

ورفع الهلال رصيده حينها إلى 56 نقطة في الصدارة، بفضل هاتريك المهاجم السوري عمر خربين، إضافة إلى هدف من المغربي أشرف بن شرقي، فيما سجل جواو بيدرو هدف الفتح الوحيد.

وتحدد مواجهة الديربي المرتقبة على ملعب «الأول بارك» بشكل كبير ملامح اللقب، إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم الدوري قبل الجولة الأخيرة، أما الهلال فإنه لا خيار أمامه سوى الانتصار لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ77 نقطة من 31 لقاء.

يذكر أن آخر مباراة رسمية في بطولة الدوري جمعت الفريقين في ملعب الأول بارك، كانت في الجولة التاسعة من الموسم الماضي، وانتهت أيضًا بالتعادل 1ـ1 بين الفريقين.