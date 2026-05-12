«ديربي الثلاثاء» يعود بعد 1120 يوما

يعود ديربي الرياض بين فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه الهلال إلى يوم الثلاثاء بعد غياب استمر 1120 يومًا، حين يلتقي الفريقان مجددًا على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وكان آخر ديربي دوري جمع الفريقين الثلاثاء 18 أبريل 2023، حين كسب الهلال المواجهة 2ـ0 ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي على ملعب الملك فهد الدولي.

وسجل النيجيري أوديون إيجالو هدفي الهلال في تلك المواجهة عند الدقيقتين «42 و62» من علامة الجزاء.

وخلال تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، لعب النصر والهلال 3 مباريات فقط الثلاثاء، تقاسم خلالها الفريقان الانتصارات بواقع فوز لكل منهما مقابل تعادل وحيد.

ويعد الخميس أكثر أيام الأسبوع احتضانًا لديربيات الدوري بـ9 مباريات، تفوق الهلال خلالها بـ6 انتصارات مقابل فوزين للنصر وتعادل واحد.

أما الجمعة، فشهد 8 مواجهات، كسب الهلال 3 منها مقابل انتصارين للنصر و3 تعادلات.

وفي مواجهات الأحد، التقى الفريقان 5 مرات، فاز كل منهما في مباراتين وتعادلا مرة واحدة.

واحتضن السبت 4 مباريات ديربي، انتصر الهلال في اثنتين مقابل فوز للنصر وتعادل، فيما شهد الإثنين 4 مواجهات أيضًا، كسب الأزرق اثنتين منها مقابل انتصار نصراوي وتعادل.

أما الأربعاء، فشهد مباراتين فقط، خرج كل فريق بانتصار واحد.