الديربي شرط التتويج.. وبطلان كسرا القاعدة

يُعدُّ الفوز في الديربي أحد الشروط العملية لحصد لقب دوري روشن السعودي، وهي قاعدة رسختها النتائج منذ انطلاق المسابقة عام 2008، لم يُستثنَ منها إلّا الهلال مرَّةً، والاتحاد في أخرى. الأول عام 2010 عندما نصَّب نفسه بطلًا لثاني مواسم دوري المحترفين من دون التغلّب على النصر، غريمه التقليدي. والثاني عام 2023 عندما افتقدت البطولة إلى الأهلي، أحد ركائزها الأساسية.

ويواجه النصر، متصدر الترتيب، الهلال، ملاحقه، مساء الثلاثاء على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في ذروة تنافس محموم بينهما على المركز الأول.

وانتهى لقاء الجولة الـ 15 بينهما بفوز الفريق الأزرق 3-1. وإذا انتصر «الأصفر» الثلاثاء، سيحسم المنافسة لصالحه. وإذا تعادل أو خسِر، لن يفقد فرصته، وسيبقى الصراع مفتوحًا بين طرفيه.

وانتصر بطل كل موسمٍ من دوري المحترفين على غريمه في الديربي، ذهابًا أو إيابًا أو في الاثنين. إلا الاتحاد في موسم الغياب الأهلاوي، والهلال عندما صعد إلى منصة التتويج في ختام دوري 2009-2010 بعد تعادُلٍ مع النصر 2-2 ذهابًا وخسارةٍ منه 1-2 إيابًا.

وباستثناء موسمين من أصل 17، أسقط كلُّ بطلِ غريمَه. والموسم الماضي، فاز الاتحاد، الذي تُوِّج في النهاية باللقب، 1-0 على الأهلي، في ديربي جدة، وفي الدور الثاني تعادلا 2-2.

وخلال المواسم السبعة الأخرى التي كسِب الهلال فيها الدوري، سجّل فوزًا واحدًا، في كلٍ منها، على النصر.

وتحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الحالي، تغلّب الهلال على غريمه التقليدي 3-1 ضمن الدور الأول من الموسم قبل الماضي، وفي الدور الثاني تعادلا 1-1.

وفاز الشباب على الهلال والنصر في المرّة الوحيدة التي كسِب فيها لقب دوري المحترفين.

وهزم النصر غريمه الهلال في كل موسمٍ من الثلاثة التي شهِدت تتويجه بالبطولة. وفي إحداها، حسم لصالحه الديربي العاصمي مع الأزرق ذهابًا إيابًا.

وكسِب الأهلي نسختي ديربي جدة أمام الاتحاد خلال نسخة الدوري الوحيدة التي حصل عليها.

وسبقه إلى ذلك الفتح، الذي هزم هجر، جاره وغريمه في الأحساء، ذهابًا وإيابًا خلال دوري 2012-2013، الذي يفرض حضور «النموذجي» على لائحة أبطال دوري المحترفين.

وضِمن أول مواسم المسابقة، اختار اللقب الاتحاديين، الذين هزموا الأهلي وقتها 2-1 ذهابًا وخسِروا العودة بالنتيجة ذاتها.