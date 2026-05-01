حكم النصر والهلال.. مدير مشاريع ونجم الصافرة في بلاده

مدير مشاريع في شركة إنشاءات كبرى، يحمل في حقيبة سفره ملفات لا علاقة لها بالملاعب نهارًا، ثم يتحوّل في المساء إلى رجل يُدير أعقد مباريات القارة الأوروبية، على هذا المنوال اعتاد الحكم الليتواني دوناتاس رومساس أن يعيش حياته وهو الذي أسندت إليه مهمة قيادة ديربي الرياض بين النصر والهلال، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

رومساس، المولود في 21 مارس 1988، في مدينة بالانجا الساحلية الليتوانية المطلة على بحر البلطيق، يُجسّد مفارقة نادرة في عالم التحكيم الحديث، إذ يمارس حياتين متوازيتين في صمت بعيدًا عن ضوضاء الشهرة.

في عام 2011، تخرج في جامعة كلايبيدا بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ولا يزال يجمع بين عمله كحكم كرة قدم ومنصب مدير مشاريع في شركة إنشاء.

لم يتردد رومساس يومًا في الجمع بين منصبه كمدير مشاريع وعمله التحكيمي، وفي حديث أجرته معه صحيفة «15min» الليتوانية عام 2024، قال إنه لا يفكر كثيرًا في كتابة التاريخ بصفته أول حكم من البلد الصغير يصنف ضمن حكام النخبة في أوروبا، وإن ما يشغله هو أداء العمل الذي يجب أن يُنجز، هذه العقلية العملية الباردة رافقته منذ بداياته.

انطلق رومساس في مسيرة التحكيم عام 2005 في الملاعب الليتوانية المحلية، ومنذ عام 2011 بات يُدير مباريات دوري «A Lyga» الليتواني، أعلى الدرجات المحلية، قبل أن يحصل على الشارة الدولية من «فيفا» عام 2016، وكانت إطلالته الأولى في الدوري الليتواني 17 أغسطس 2011، في المباراة التي جمعت بانجا جارجزداي وكلايبيدا وانتهت بنتيجة 3ـ1.

وكشف جيديمينس ماجيكا، الخبير التحكيمي لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في مقابلة سابقة، عن أنَّ رومساس تتلمذ على يد حكم إسباني ضمن برنامج المواهب والموجهين الذي ينظمه «يويفا»، وهو البرنامج المخصص للحكام الواعدين في القارة. يصف رومساس هذا البرنامج بأنه يعمل على تشكيل الرؤية التحكيمية في مجملها لا على القوانين وحدها.

في ديسمبر 2021، أصبح ثاني حكم ليتواني يُدير مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفي 2022 صار أول ليتواني يُكلَّف بمهام الحكم الاحتياطي في نهائي السوبر الأوروبي، وفي صيف 2024 حضر إلى ألمانيا بصفة حكم رابع في 4 مباريات من الدور الأول ليورو 2024، إضافة إلى ثمن النهائي بين فرنسا وبلجيكا.

في ديسمبر 2025، رُفع اسم رومساس إلى فئة حكام النخبة لدى «يويفا»، ليصبح أول ليتواني يبلغ هذا المستوى، وفي أبريل 2026 قاد رومساس مباراة ربع نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي بين كريستال بالاس وفيورنتينا، في أول مرة تصل فيها هيئة تحكيم ليتوانية إلى ربع نهائي منافسات «يويفا» للأندية الرجالية.

يمتلك رومساس في رصيده حتى اليوم أكثر من 346 مباراة رسمية، وزّع فيها 1420 بطاقة صفراء، و46 بطاقة حمراء، وأعطى خلالها 108 ركلات جزاء.

وعلى الرغم من هذه المسيرة، كشف سيرجيوس سليفا، رئيس رابطة الحكام الليتوانيين، أنَّ دخل رومساس من التحكيم لم يتجاوز 8080 يورو طوال عام 2025، وهو ما يُفسّر إبقاءه على وظيفته الإنشائية موازاةً لمسيرته الكروية.

تاريخيًّا، أدار رومساس تسع مباريات في دوري روشن السعودي منذ الدور الثاني للموسم الماضي، أبرزها مواجهة الاتحاد والنصر، ويعود اليوم إلى الرياض لإدارة الديربي العاصمي الأكثر إثارة في العقد الأخير.