الديربي يقسّم نجوم الشعر والفن والتمثيل

قسَّمت مباراة الديربي، التي تجمع النصر والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، نجوم الشعر والفن والتمثيل، وكشفوا لـ«الرياضية» عن توقعاتهم وأمانيهم للمباراة المرتقبة.

ورجّح الشاعر فهد بن مساعد كفة الهلال وذكر: «أرشح الهلال وأدرك أنَّ النصر في أفضل حالاته لكن البطولة تريد الهلال»، واتفق معه الشاعر سعيد بن مانع بقوله: «توقعاتي الهلال رغم تقارب الحظوظ بين الفريقين»، ومال الشاعر نايف صقر إلى النصر مرشحًا إياه لتحقيق الفوز واللقب، بينما اكتفى الشاعر محمد السكران بترشيح «ساجر» في رسالة إلى صعوبة التوقع.

وفي الاتجاه ذاته، دعم الفنان عايض يوسف حظوظ النصر، واتفقت معه الفنانة داليا مبارك، كما شدَّد الممثل عبد الرحمن بن نافع على أنَّ البطولة نصراوية وقال: «الهلال ليس جاهزًا مع المدرب الإيطالي إنزاجي».

في المقابل، انحاز الممثلان مطرب فواز ومحمد الحربي إلى الهلال، فيما ذكر الممثل عبد الإله السناني: «النصر أقرب، لكن الأمنيات هلالية».

وختمت الممثلة زارا البلوشي المشهد بترجيح النصر، مبررة ذلك: «النصر أقرب للدوري كونه المتصدر، وأنا عاشقة للنصر».